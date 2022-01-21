Уведомления
Очистить все
Как сделать минет чтобы парень кончил?
1
30.01.2022 09:24Topic starter
Последнее время что-то часто приходится заниматься этим в красный день календаря. Естественно, приходится стараться только ртом... Посоветуйте как довести до оргазма минетом побыстрее, чтоб не сосать 40 минут...
1 Ответ
0
14.02.2022 04:13
Даже с учетом что я с детства обожаю делать минет, далеко не каждого мужчину довести до оргазма могу если только сосать. Особенно, чем старше и опытней тем дольше приходится стараться.
В этом случае тебе помогут заставить быстро кончить две вещи:
- Движениями рук во время минета.
- Создать развратную атмосферу.
Относительно первого пункта по-моему всё ясно. Эти простые вверх вниз движения которые помогут быстро кончить твоему партнеру без полового акта.
Ну а второй, смотри по обстановке, кто такой и на сколько с ним можно быть откровенной.
Вход | Регистрация to reply to this topic.