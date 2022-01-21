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Как сделать минет чтобы парень кончил?

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1
30.01.2022 09:24
Topic starter

Последнее время что-то часто приходится заниматься этим в красный день календаря. Естественно, приходится стараться только ртом... Посоветуйте как довести до оргазма минетом побыстрее, чтоб не сосать 40 минут...

Katya
Katya 
(@katya)
New Member
| 2 Сообщения
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Метки темы
Уроки минета Оральный секс Школа минета
1 Ответ
0
14.02.2022 04:13

Даже с учетом что я с детства обожаю делать минет, далеко не каждого мужчину довести до оргазма могу если только сосать. Особенно, чем старше и опытней тем дольше приходится стараться.

В этом случае тебе помогут заставить быстро кончить две вещи:

  1. Движениями рук во время минета.
  2. Создать развратную атмосферу.

Относительно первого пункта по-моему всё ясно. Эти простые вверх вниз движения которые помогут быстро кончить твоему партнеру без полового акта.

Блондинка довела парня до оргазма ртом

Ну а второй, смотри по обстановке, кто такой и на сколько с ним можно быть откровенной. 

Zlyka
Zlyka 
(@zlyka)
New Member
| 2 Сообщения
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Метки темы:  Уроки минета (1), Оральный секс (1), Школа минета (1),

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Недавно просмотрено пользователями: Zlyka 27 минут назад.

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