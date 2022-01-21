Даже с учетом что я с детства обожаю делать минет, далеко не каждого мужчину довести до оргазма могу если только сосать. Особенно, чем старше и опытней тем дольше приходится стараться.

В этом случае тебе помогут заставить быстро кончить две вещи:

Движениями рук во время минета. Создать развратную атмосферу.

Относительно первого пункта по-моему всё ясно. Эти простые вверх вниз движения которые помогут быстро кончить твоему партнеру без полового акта.

Ну а второй, смотри по обстановке, кто такой и на сколько с ним можно быть откровенной.