Когда лучше лишаться девственности?

С моей точки зрения априори не существует точного ответа во сколько лет должен быть первый секс. Несмотря на регулярные беседы учителей в школе что ранее начало половой жизни это вредно и неприлично. Но по-моему мало кто разделял эти советы что девственная плева как признак порядочности и первый член во влагалище должен быть мужа.

До сих пор не знаю у них какой возраст они подразумевают когда говорили что слишком рано спать с мальчиками нельзя. Но после после летних каникул после 7 класса на первом же медосмотре оказалось что 70% одноклассниц лишились девственности. Что самое интересное никто же не договаривался, а по стечению обстоятельств.

По моим наблюдениям средний возраст лишения девственности 14 лет, среди моих знакомых!

Конечно же есть начавших половую жизнь в 13 или 16 лет. Во дворе три были которые в тринадцать полным ходом с парнями спали.

Я в том возрасте была еще не готова к потере девственности до 15 лет. Но не в полных 16 лет, я поняла что готова на 100% и чем раньше тем лучше.

Правильный ответ: как только захотела мужика это и есть возраст во сколько можно терять девственность!

И не случай никого. И не ровняйся на подружек и уговоры молодых людей разводящих тебя. Потому что каждый организм индивидуален и возраст когда некоторые девочки регулярно занимаются сексом с мужиками, другим слишком рано, и лучше подождать.