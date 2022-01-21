Как возбудить себя саму?
Как возбудить саму себя если ты девушка и в нужный момент нервничаешь? Расскажите как у кого это получается?
Вариантов очень много, но самые распространённые как можно возбудиться девушке:
- Секс игрушками.
- С помощью эротических рассказов.
- Думать о сексе.
Ну и собственные руки, знают все эрогенные зоны лучше Вашего партнера.
С каких это пор половой акт стал поводом для нервозности? 😮
Ну если ты одна, естественно ничего другого не остается как возбудиться от мыслей представляя как ты занимаешься сексом с двумя мужиками или что у тебя было и больше всего запомнилось. Или на крайний случай, чего не было но о чем мечтаешь.
Тебе не кажется что в Ваших отношениях что-то не так если тебе приходится только думать о сексе? Из личного опыта убедилась что удовлетворить женское возбуждение может только качественный, а еще лучше жесткий секс длительность которого должна быть не менее двух часов! Всё остальное это сомнительные временные решения, которые как правило не дают нужный результат.