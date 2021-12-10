Что делать если очень хочется парня?

Любимый мужчина который тебя любит качественно и регулярно обязан выполнять супружеский долг без всяких уговоров! Особенно это касается когда мне 16-17 лет было и мама раз в месяц уезжала на неделю, оставляя меня одну дому. В то время встречалась с парнем на 4 года старше меня, любой мужчина в этом возрасте гиперсексуален и каждый день хочет заняться сексом. В наших отношениях каждый день как с добрым утром начинались интимные отношения и вечером заканчивались после пожелания спокойной ночи.

Если отношения не испорчены можно просто сказать парню что хочешь любви и ласки. Но если между Вами пробежала кошка, держи марку. Не в коем случае не советую быть инициатором первого шага. Любой мужчина теряет интерес и не хочет девушек которые сами на него лезут. Они не ищут легких путей, им надо обязательно усложнять себе жизнь!