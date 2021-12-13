Работа для девушек в Киеве

Работа для девушек в сфере досуга, лучшие условия в Украине! VIP Эскорт.Требования:- девушки от 18 лет, любой типаж;- свободный график работы;- ежедневный расчет;- предоставляется полная безопасность (личные водители, охрана), жилье в центре города.Встретим с аэропорта, вокзала. Звоните! Звоните 380665214939 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @Alis1s1s
Высокооплачиваемая работа для девушек и женщин в Киеве. От 18 лет. Модельные данные не нужны, достаточно желания работать и зарабатывать. Предоставляем жильё иногородним. Постоянный доход и высокий заработок. Оплата ежедневно. Гибкий график (подбирается индивидуально). Звоните 380636775684 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @Tati_escort_work
Приглашаем девушек на работу в город Киев, в наш элитный салон интим услуг. У нас вы получите очень высокие заработки, поскольку наши салоны являются элитными в городе, индивидуальный подход к каждой из девушек, дружный коллектив ,безопасность, конфиденциальность, для иногородних предоставляется бесплатное проживание.! Информация по телефону. Звоните 380961547800 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @work_for_girls555
Работа для девушек в сфере досуга, лучшие условия в Украине! VIP Эскорт.Требования:- девушки от 18 лет, любой типаж;- свободный график работы;- ежедневный расчет;- предоставляется полная безопасность (личные водители, охрана), жилье в центре города.Встретим с аэропорта, вокзала. Звоните! Звоните 380665214939 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @Alis1s1s
Мы профессиональное агентство предлагаем взаимовыгодное сотрудничество для ответственных, желающих хорошо зарабатывать используя свою женскую красоту и обаяние. Звоните 380961547800 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @work_for_girls555
Лучшие условия в Украине! Работа для девушек и женщин, которые хотят жить красиво и ни в чём себе не отказывать. Элитный салон в сфере услуг эскорта в Киеве открывает набор девушек. Мы ждём именно Вас, если:- Вам от 18 лет;- Вы готовы работать и хорошо зарабатывать.Набор девушек всех типажей. График работы составляется индивидуально. Анонимность и безопасность гарантирована! Есть… Подробнее »
В развлекательный комплекс на постоянную работу требуются массажистки от 18 до 40 лет, модельные данные, опыт не требуются! Преимущества работы в нашем массажном салоне:- Опыт работы необязателен, есть возможность обучения;- Предоставляем жильё иногородним;- Высокая заработная плата (70000/месяц + % и бонусы);- Уважительное отношение к персоналу; Работа в приятном коллективе. Звоните 380636775684 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @Tati_escort_work
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Требуются массажистки в салон. Работа в городе Киев. От 18 лет и старше. Модельные данные и опыт работы необязательны. Достойнные условия труда, гибкий график (составляется индивидуально). Хочешь работать и заробатывать хорошие деньги? Тогда тебе к нам! Звоните 380665214939 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @Alis1s1s
Элитный салон приглашает на работу сотрудниц (18+). Высокооплачиваемая работа с ежедневными выплатами, стабильный доход, работа есть всегда! Модельные данные необязательны, рассматриваем любую кандидатуру. Встречаем с вокзалов (личные водители).От вас требуется лишь желание работать. Мы предлагаем нашим девушкам:- проживание в центре Киева (при необходимости);- свободный график работы;- полную безопасность и анонимность;- личную охрану и водителя. Звоните 380961547800 или пишите… Подробнее »
Работа для девушек в сфере досуга, лучшие условия в Украине! VIP Эскорт.Требования:- девушки от 18 лет, любой типаж;- свободный график работы;- ежедневный расчет;- предоставляется полная безопасность (личные водители, охрана), жилье в центре города.Встретим с аэропорта, вокзала. Звоните! Звоните 380665214939 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @Alis1s1s
Приглашаем девушек с привлекательной внешностью на высокооплачиваемую работу. Мы всегда рады новым девушкам. Условия работы -большая клиентская база, — гибкий график, — гарантируем безопасность и индивидуальный подход к каждой 0970607501 0991445007
Элитный салон VIP уровня в Киеве приглашает на работу девушек и женщин! Желаете получить престижную высокооплачиваемую работу? Тогда просто позвоните нам и мы поможем воплотить Ваши мечты в реальность.Мы предлагаем:- гарантированный высокий заработок (от 50000 грн/мес);- ежедневный расчёт;- комфортабельное жильё в апартаментах люкс класса (набираем со всей Украины);- свободный график работы;- стабильность (работа есть всегда).Набор девушек от 18… Подробнее »
Хотите счастливой и беззаботной жизни без оглядки на финансовую ситуацию в стране, высокооплачиваемую работу со свободным графиком? Есть уникальное предложение для девушек: ежедневные выплаты от 3000 грн и выше, работа в элитном салоне Киева, возможность проживания в центре города (при необходимости). Набираем со всей Украины, встречаем с вокзала (личные водители). Модельные данные и опыт работы необязательны! Обеспечьте себе… Подробнее »
Мы профессиональное агентство предлагаем взаимовыгодное сотрудничество для ответственных, желающих хорошо зарабатывать используя свою женскую красоту и обаяние. Звоните 380634233669 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @top_work_kiev
На высокооплачиваемую работу в городе Киев приглашаем целеустремлённых,сотрудниц , из всех городов Украины. Рассматриваем все типажи, модельные данные не требуются. От вас требуется лишь желание работать.Достойные условия работы:- высокий уровень безопасности (водители, охрана);- индивидуальный подход;- свободный график работы;- стабильная и высокая заработная плата (ежедневный расчёт). Встретим в аэропорту и на вокзале.Подробности по телефону. Звоните 380636775684 или пишите Viber,… Подробнее »
Приглашаются на работу девушки и женщины от 18 лет и старше. Свободный график работы, ежедневные выплаты, комфортабельное жильё иногородним девушкам в центре Киева, есть личные водители и охрана. Всё анонимно и безопасно. Подробности по телефону. Звоните 380634233669 или пишите Viber, WhatsApp, Teleg: @top_work_kiev
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