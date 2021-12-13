МОСКВА 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 🔥🔥🔥 ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗАРАБОТАТЬ Ищем молодых, привлекательных девушек от 18 до 28 лет БОЛЬШИЕ заработки с первого дня ПРАЙС: Выезд час от 10 000 до 18 000 (возможно выше) Два часа от 15 000 до 30 000 Ночь ЧИСТЫМИ от 50 000 💗 Работа 50/50 💗 ДОПЫ и ЧАЕВЫЕ только ваши 🍓 От вас… Подробнее »
📢Работа с проживанием 🏩 🚘Выезд Москва и Подмосковье🚘 💫💫 Работа 50/50 💫💫 🍭Час 5000 в квартире ₽₽ 🍭 Два часа 10 000 ₽₽ 🍭Ночь 30 000 ₽₽ 🍭 Два часа 15 000 выезд ₽₽ 👉 Выезд в ночное время 🚘 💰💸 Допы и чай ваши 💸💰 🍭Мбр 3000 без окончания💸 🍭Мбр 5000 с окончанием 💸 🍭Анал 5000💸 ☑ПРОЖИВАНИЕ… Подробнее »
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👸🏼 ДЕВУШКИ ОТ 18 — 29 ЛЕТ👸🏼 📣 МОСКВА 📣 ❕ Только выезды! Без апартаментов! БЕЗОПАСНО, АНОНИМНО🔒 -Есть охрана -Работа без рекламы и засвета на сайтах ЗП ОТ 200-300 $ ЗА ВЫЕЗД💸 -Выплаты перед или после каждого заказа -Все идёт через вас -База постоянных щедрых клиентов -Возможность уйти на содержание и совмещать работу с другой работой СВОБОДНЫЙ ГРАФИК📈… Подробнее »
💸 Есть цель купить квартиру, машину, да и просто на красивую жизнь заработать хочется?
Тогда тебе к нам! 🔴❤️🧡💛💚🔵💙💜🖤 http://catwalk-models.ru/ 🔴❤️🧡💛💚🔵💙💜🖤 🔮МЫ ИЩЕМ : молодых, красивых, стройны адекватных девушек, которые ОЧЕНЬ хотят работать! 🔮ВОЗРАСТ От 18 до 30 лет В среднем заработок 600 000 рублей в месяц ИДЕАЛЬНО, если вы стройная до 22 лет русая или блондинка — тогда… Подробнее »
💸 Есть цель купить квартиру, машину, да и просто на красивую жизнь заработать хочется?
Тогда тебе к нам! 🔴❤️🧡💛💚🔵💙💜🖤 http://catwalk-models.ru/ 🔴❤️🧡💛💚🔵💙💜🖤 🔮МЫ ИЩЕМ : молодых, красивых, стройны адекватных девушек, которые ОЧЕНЬ хотят работать! 🔮ВОЗРАСТ От 18 до 30 лет В среднем заработок 600 000 рублей в месяц ИДЕАЛЬНО, если вы стройная до 22 лет русая или блондинка — тогда… Подробнее »
Предлагаю высокооплачиваемую и постоянную работу в Москве Я помогу изменить твою жизнь к лучшему и добиться всего о чем ты мечтала! МНЕ ПОДХОДЯТ: Девушки от 18 до 29 лет 🔞 Любая прекрасна и я оценю любой типаж❤️ Активные, харизматичные и умеющие соблазнять🔥 Ответственно подходящие к работе и готовые зарабатывать от 200-400$ в день💰 Девушкам я ОБЕЩАЮ: Самое главное… Подробнее »
Занятость: Любая График работы: Любой, ночной , дневной , по совместительству Требования: Девочки, ждём вас 💵💎🪆 Мы ждём девушек от 18-30 лет, приятной внешности, разных типажей для работы в столице 💵 Если ты ищешь адекватное агенство, хочешь отлично заработать, ты красивая и стройная — то пиши нам ! От вас: ухоженная внешность, порядочность, желание зарабатывать реальные деньги, строго… Подробнее »
МОСКВА 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 🔥🔥🔥 ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ЗАРАБОТАТЬ Ищем молодых, привлекательных девушек от 18 до 28 лет БОЛЬШИЕ заработки с первого дня ПРАЙС: Выезд час от 10 000 до 18 000 (возможно выше) Два часа от 15 000 до 30 000 Ночь ЧИСТЫМИ от 50 000 💗 Работа 50/50 💗 ДОПЫ и ЧАЕВЫЕ только ваши 🍓 От вас… Подробнее »
Предлагаем работу без засвета своих фото в Москве для девушек от 18 до 28 лет. Выезд, проживание возможно. Также есть предложения по работе на апартаментах. Цены от 10000 до 18000 час, два часа от 15000 до 30000 Ставим очень много рекламы! Ваши фото нигде не публикуются ГАРАНТИЯ 100% (можете их даже не присылать) По всем вопросам пишите на… Подробнее »
💸 Есть цель купить квартиру, машину, да и просто на красивую жизнь заработать хочется?
Тогда тебе к нам! 🔴❤️🧡💛💚🔵💙💜🖤 http://catwalk-models.ru/ 🔴❤️🧡💛💚🔵💙💜🖤 🔮МЫ ИЩЕМ : молодых, красивых, стройны адекватных девушек, которые ОЧЕНЬ хотят работать! 🔮ВОЗРАСТ От 18 до 30 лет В среднем заработок 600 000 рублей в месяц ИДЕАЛЬНО, если вы стройная до 22 лет русая или блондинка — тогда… Подробнее »
Приглашаются девушки разных типажей от 18 лет для работы на апартаментах. Раскрученное место, работаем 18 лет. Огромная база постоянных клиентов, плюс платная реклама на всевозможных сайтах. Зарплату забираете сразу, допы полностью ваши, вычеты и залоги отсутствуют. Работа по графику (приходящей) или с бесплатным проживанием. Отличные условия и индивидуальный подход к каждой!!! Мы заинтересованы в долгосрочном сотрудничестве, поэтому алко… Подробнее »
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Приглашаются девушки, на работу под ИНДИ в Москве, от 18 до 35 лет. Цены за час от 5000 до 10000₽, ваши 50%, забираете сразу. Вычеты, залоги и штрафы полностью отсутствуют!!! В квартире не больше 3 девушек! Без выезда, апартаменты в районе м. Ленинский проспект. Можно по графику или с бесплатным проживанием. К каждой из вас индивидуальный подход !… Подробнее »
‼️МОСКВА, ВЫСОКИЙ БЮДЖЕТ Нас выбирают звёзды и политики CARAT AGENCY MOSCOW & FRANCE Отдельные апартаменты премиум класса в центре Москвы ( проживание не больше 2-ух девушек в КВ ) Собственная охрана — работа в полной безопасности, камеры на входе — FACE CONTROL для клиентов Наше агенство 15 лет в сфере эскорта, для нас главное полная безопасность девушек Действенная… Подробнее »
Приглашаем прекрасных леди в наш дружный коллектив, и предлагаем существенно улучшить своё материальное положение. Мы работаем в ночь, по Москве и ближнему Подмосковью. Наши — реклама, вежливые водители, профессиональные администраторы и адекватное руководство. Полная конфиденциальность и главное безопасность! У нас самая широкая база постоянных клиентов. Заказы: 2 часа от 10000 и выше. Ночь от 25000 и выше. Всё… Подробнее »
Приглашаются девушки . 🔻Мы предлагаем вам работу на выезд 🚘и на апартаментах в центре Москвы 🏬 🔻Работы много, клиенты проверенные 🔻 🔻Апартаменты 🔻Час от 5000 до 15000 р 🔻Бесплатное проживание 🔻 В квартире две девушки!!! 🔻Возможность работать по графику (приходящей) 🔻Допы и чай все ваши 🔻Никаких вычетов и штрафов 🔻Работа по своим и типажным фото 🔻Мы настроены на… Подробнее »
📍Москва! Апартаменты на м. Академическая. Приглашаем девушек на работу в раскрученное место!!! Работаем с 2003 года, за столько лет наработали огромную клиентскую базу, которая будет гарантией Вашего стабильно высокого дохода 💰 ⠀ УСЛОВИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА • Реклама и проживание за наш счёт • Чай и доплата 100% остаются Вам. • Зарплата выдаётся сразу на руки •График работы обсуждаем индивидуально… Подробнее »
МОСКВА! Приглашаем к сотрудничеству уверенных в себе девушек от 18 до 40 лет. Мы предлагаем: — работу в центре Москвы — платежеспособных гостей — удобный для тебя график работы — конфиденциальность и безопасность — бесплатное проживание — отсутствие штрафов, залогов и вычетов… Если вы общительны, интересны, любите внимание мужчин и хотите кардинально изменить свою жизнь к лучшему, тогда… Подробнее »