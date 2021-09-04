Приглашаем к сотрудничеству на высокооплачиваемую работу девушек разных типажей, уверенных в себе от 18 лет до 40. Работа возможна без интима, эромассаж. Много работы, своя база клиентов Если есть какие то финансовые проблемы, все решаемо, для этого есть МЫ) Мы гарантируем: ВАЦАП +79789453932 НАЛИЧИЕ РАБОТЫ БЕЗОПАСНОСТЬ ЩЕДРЫХ КЛИЕНТОВ ПОЛНАЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ЧАЙ И ДОПЫ ПОЛНОСТЬЮ ВАШИ РАБОТАЕМ 50/50 НИКАКИХ… Подробнее »
Девочки приглашаем в Анапу ♥️🌸👗👌💋⭐️ работа есть !!!! Всегда есть и круглый год тоже !!!! 🥰♥️!!!! Гости идут 🌸♥️♥️все типажи до 32лет 💋💋💋🥰♥️♥️без лишнего веса !!!! 🦔Разная ценовая политика !!!! 2500-3000-час !!!! 3500 час !!!! 50/50% 💪🤗🥰🌸🌸расчет 🛫🌞сразу !!!! Ни каких вычетов нет !!!!! Чай + допы Ваши 🤑💋👙 🙂🙂🙂🦔🌸🌸🌸самые лучшие условия в Анапе и районе 🥰🥰🥰🤑🐈Только апартаменты… Подробнее »
Нужны деньги? Приезжай к нам! ЖдемБез вычетов и штрафов! Мы уже работаем много лет, стабильная клиентская база, индивидуальный график.Приглашаем девушек на поток,желающих зарабатывать,а не просиживать в толпе девчонок на кухне.У нас оооочень много работы и нет конкуренции,так как 2-3 девушки в смену и не более.Работа по типажам,50/50,денежки свои сразу забираете..Свободный график,также есть проживание у нас. whatsapp и viber+79786840228
Приглашаем к сотрудничеству на высокооплачиваемую работу девушек разных типажей, уверенных в себе от 18 лет до 40. Работа возможна без интима, эромассаж. Много работы, своя база клиентов Если есть какие то финансовые проблемы, все решаемо, для этого есть МЫ) Мы гарантируем: ВАЦАП +7 978 684 02 28
Требуется девушки на высокооплачиваемую работу график работы индивидуальный, з/п от 4000 в день, выплаты ежедневно, безопасность, конфедицеальность гарантируется, помощь с жильём. Конкуренции нет, большая клиентская база. Работа есть круглогодично! Звоните Или пишите
Требования: -от 18 до 35 лет -адекватность -дисциплина -желание работать и зарабатывать Можете быть уверенны в конфиденциальности и безопасности на все 100% !!! Telegram, Viber, WhatsApp +79892483839
Девочки приглашаем в Анапу ♥️🌸👗👌💋⭐️ работа есть !!!! Всегда есть и круглый год тоже !!!! 🥰♥️!!!! Гости идут 🌸♥️♥️все типажи до 32лет 💋💋💋🥰♥️♥️без лишнего веса !!!! 🦔Разная ценовая политика !!!! 2500-3000-час !!!! 3500 час !!!! 50/50% 💪🤗🥰🌸🌸расчет 🛫🌞сразу !!!! Ни каких вычетов нет !!!!! Чай + допы Ваши 🤑💋👙 🙂🙂🙂🦔🌸🌸🌸самые лучшие условия в Анапе и районе 🥰🥰🥰🤑🐈Только апартаменты… Подробнее »
🚀🚀🚀Открыт набор в агентство г , молодых девушек и женщин: ‼❗- Возраст от+ 18 лет до 40 лет !!! ‼❗- Любой типаж!!! ‼❗- Приятная внешность !!! 🚀 НАШИ ГАРАНТИИ !!!вацпс проживанием
Нужны деньги? Приезжай к нам! Ждем!Без вычетов и штрафов! Мы уже работаем много лет, стабильная клиентская база, индивидуальный график.Приглашаем девушек на поток,желающих зарабатывать,а не просиживать в толпе девчонок на кухне.У нас оооочень много работы и нет конкуренции,так как 2-3 девушки в смену и не более.Работа по типажам,50/50,денежки свои сразу забираете..Свободный график,также есть проживание у нас. whatsapp и viber
Мы предлагаем: — Высокий уровень безопасности (охрана ,водитель , тревожные кнопки) , конфиденциальность Ваших данных — Возможность проживания на рабочих апартаментах — Ежедневые выплаты — Вариативную ценовую политику — Наработанную клиентскую базу — Действенную рекламную кампанию — Обсуждаемый и гибкий график Наши требования к соискателю: — Возраст от 18 до 30 лет — Отсутствие пагубных привычек — Ответственность… Подробнее »
🔆РАБОТА ДЛЯ ДЕВУШЕК В АНАПЕ🔆 Приглашаем к сотрудничеству уверенных в себе молодых женщин 18+ со всех городов России. Предоставляем проживание в центре города (с вас 2500 рублей в неделю всего-навсего за аренду). Иногородних встречаем и поможем заселиться, если необходимо возможно кредитование. 🔆МЫ ПРЕДЛАГАЕМ: – Стабильную работу на поток. – Разные цены: (2500, 3000, 4000 рублей в час. –… Подробнее »
Девочки приглашаем в Анапу ♥️♥️♥️🌸👗👌💋⭐️ Разная ценовая политика !!!! Размер одежды до 46!!! До 32лет 💋👗2500-3000-5000 час !!!! 50/50% 💪🤗🥰🌸🌸расчет сразу !!!! Ни каких вычетов нет !!!!! Только 🧚🏿♀️🧚🏿♀️🧚🏿♀️апартаменты + охранник !!!! Безопасно и анонимно !!!!! 💪💪💪⭐️👗 Ни каких выездов нет !!!! Бань и саун тоже нет !!!! 💋💋💋🥰🥰🥰Реклама возможно свои фото , либо типаж !!!! 💫 хороший… Подробнее »
Дорогие девочки, мы предлагаем каждой стать обеспеченной! Совершенно не важно какие у тебя внешние данные, главное — целеустремленность, желание зарабатывать, ну и конечно возраст от 18 лет! А если тебе нравится находиться в обществе обеспеченных мужчин, то точно напиши или позвони нам!! Наши девочки зарабатывают от 200 000 руб. в месяц. Что касается жилья, оставь эти хлопоты нам!… Подробнее »
Работа для девушек в сфере эскорта КРАСНОДАР, АНАПА, НОВОРОССИЙСК Вариативная ценовая политика Чай/Допы ваши в полном размере Наработанная клиентская база Действенная рекламная кампания Обсуждаемый и гибкий график Telegram: t.me/LustCity23 WhatsApp: wa.me/79886202245 Телефон: +79886202245 Мы на Ферме: https://shpargalka.work/ferma/79886202245/ #Эскорт #Россия #Краснодар #РАБОТАДЛЯДЕВУШЕК
Не "Лухари" не "Илитная" и даже не "V.I.P." Работа для девушек в сфере эскорта, без ложной романтизации — не самая простая или изысканная, как заявляют многие пациенты в подобного рода объявлениях. **КРАСНОДАР, АНАПА, НОВОРОССИЙСК** Условия как у всех +/- : безопасность, конфиденциальность,охрана,тревожная кнопка (это основополагающие моменты, алло!) далее по стандарту, а не "самые лучшие в регионе" бла-бла-бла… ✔️… Подробнее »