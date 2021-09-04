🌴 ВАС ИНТЕРЕСУЕТ ВЫСОКИЙ ЗАРАБОТОК, ВЫ ОБЛАДАЕТЕ ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТЬЮ…. ПРИГЛАШАЕМ ДЕВУШЕК18-30ЛЕТ НА РАБОТУ В ДУБАЙ ТУР 30 ДНЕЙ( НЕ МЕНЬШЕ) МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВЫСОКИЙ ЗАРАБОТОК ЧАЕВЫЕ И ОПЛАТА ЗА ДОП.УСЛУГИ,100% ДЕВУШКЕ. РАБОТА В АПАРТАМЕНТАХ И OUTCALL.(НЕ КЛУБ.) РАБОТА 50/50, ПРОЖИВАНИЯ 800$,ОСТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НАШИ. ПАСПОРТ ВСЕГДА У ВАС ПРИ СЕБЕ. ВОЗМОЖНО КРЕДИТАЦИЯ БИЛЕТА НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ ОТВЕТИМ: WhatsApp+79169557398… Подробнее »
🇦🇪Приглашаем девушек на работу в Дубай VIP ааппартаменты🇦🇪☀️☀️Работа incall outcall☀️ 💰💰Высокие стабильный заработок 💰💰 💰💰Высокие price за доп услуги💰💰 🌃 Жильё 800$(все включено)🌃 💗 Русскоязычный менеджер на связи 24/7 💗 🌆 Проживание в элитных районах Дубая Downtown Marina Tekom 🌆 🔥🔥У нас нет штрафов 🔥🔥 💵💶В день от 7-8 клиентов 💶💵 📱📲По всем вопросам обращайтесь Whatsapp, Telegram, Viber+639639949330
Требуются девушки на работу в Дубае НА АПАРТАМЕНТЫ! Мы гарантируем высокий заработок: — 30 минут: 130$ — Час: 200-270$ — Outcall: 300$ Чаевые и оплата за доп услуги 100% девушке. ТРЕБОВАНИЯ: Возраст: 18-30 лет Тур от 30 дней (не менее) Работа в апартаментах и outcall Хорошие апартаменты в центре города (вся инфраструктура в шаговой доступности) Собственная, высокая клиентская… Подробнее »
Приглашаются обаятельные девушки на работа в Дубай аппаратаменты Высокие заработок 💰 Работа в апартаментах incall outcall Своя высокая база клиентов Тур от 30 дней Русскоязычный менеджер на связи 24/7 Проживание 800$ (все включено питание расходники)🔥 Работа 50/50 Оплата за доп услуги 100% ваши Ваши Документы всегда при вас🔥 Высокие заработок 💰💰 По всем вопросам обращайтесь Whatsapp, Telegram, Viber… Подробнее »
🇦🇪DUBAI 💶РАБОТАЕМ 60/40 ( 60% ВАШИ)❗❗❗ ⭐️ЛУЧШИЕ УСЛОВИЯ В ДУБАИ 😊 ⭐️ЕСЛИ ВЫ УЖЕ В ДУБАИ, ПОПАЛИ В ПЛОХИЕ УСЛОВИЯ, ПИШИТЕ! От 10.000$ за тур 🔺 КРЕДИТАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНО 🎀Дeвушки славянский типаж🌂 🎀Вoзрacт oт 18 до 30 и можно без опыта 🎀Ежедневные выплaты 🎀Встреча в аэропорту 🎀Проживание на шикарной вилле 🎀Абсолютная безопасность и конфиденциальность 🎀Всe дoкумeнты и билeты всeгда… Подробнее »
💰Приглашаем красоток за большими деньгами! 💯Без работы не сидит никто! ———————————————- ❗УСПЕШНО РАБОТАЕМ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ. 💖ТУР ОТ 1 МЕСЯЦА. 💰ДОХОД ОТ 10 000$ ДО 20 000$ ЧИСТЫМИ (НЕ ВКЛЮЧАЯ ЧАЕВЫЕ) ! ❗ТВОЙ ДОХОД ЗАВИСИТ ТОЛЬКО ОТ ТЕБЯ❗ ❗ПОЛНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И СВОБОДА ДЕЙСТВИЙ + ЗАБИРАЕМ ТЕХ КТО В НЕУДАЧНОМ ТУРЕ. ❗️НЕТ ШТРАФОВ , ОТРАБОТОК, 💰деньги каждый день на… Подробнее »
🔥 ПРИГЛАШАЕМ МИЛЫХ ДЕВУШЕК НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ В ДУБАЙ. В НАШЕМ АГЕНСТВЕ ВАС ЖДУТ ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ! 🔥 💰Мы предлагаем высокооплачиваемую работу в эскорте в Дубае, ОАЭ. От Вас необходимо лишь желание зарабатывать и наслаждаться активной жизнью. 💰Кроме того, оплата расходов на поездки полностью наша обязанность — проживание,перелеты,виза! 🇦🇪DUBAI🇦🇪DUBAI🇦🇪DUBAI🇦🇪 ⭐️ НЕТ КАРАНТИНА, НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ, СВОБОДНЫЙ ВЪЕЗД ПО БЕЗВИЗУ ДЛЯ… Подробнее »
🇦🇪Приглашаем девушек на работу в Дубай VIP ааппартаменты🇦🇪☀️☀️Работа incall outcall☀️ 💰💰Высокие стабильный заработок 💰💰 💰💰Высокие price за доп услуги💰💰 🌃 Жильё 800$(все включено)🌃 💗 Русскоязычный менеджер на связи 24/7 💗 🌆 Проживание в элитных районах Дубая Downtown Marina Tekom 🌆 🔥🔥У нас нет штрафов 🔥🔥 💵💶В день от 7-8 клиентов 💶💵 📱📲По всем вопросам обращайтесь Whatsapp, Telegram, Viber+639639949330
🇦🇪🇦🇪 Dubai 🇦🇪🇦🇪 🔥 Приглашаем девушек на работу в Дубай аппаратаменты 🔥 Собственная высокая База клиентов🔥 Работа в апартаментах Incall outcall 🔥Тур от 30 дней 🔥 🔥 Работа 50/50🔥 30 минут от 130$ Час: 200$-270$ Outcall 300$ 🔥 Проживание в элитных районах Дубая 🔥 🔥 жильё 800$ (все включено питание расходники)🔥 Русскоязычный менеджер на связи 24/7 🔥 Ваши… Подробнее »
🇦🇪Дубай город мечты🇦🇪 Приглашаем девушек на работу Дубай аппаратаменты 💰💰 Высокий стабильный заработок 💰💰 Работа incall outcall 🌃🌃Тур от 30 дней🌃🌃 🌹 Русскоязычный менеджер на связи 24/7 🌹🌹 Своя высокая база клиентов 💰💰 Чаевый и оплата за доп услуги 100% ваши (высокие price за доп услуги,щедрый чаевый подарки) Ваши документы всегда при вас 💃💃У нас нет штрафов 💃💃… Подробнее »
Приглашаются обаятельные девушки на работа в Дубай аппаратаменты Высокие заработок 💰 Работа в апартаментах incall outcall Своя высокая база клиентов Тур от 30 дней Русскоязычный менеджер на связи 24/7 Проживание 800$ (все включено питание расходники)🔥 Работа 50/50 Оплата за доп услуги 100% ваши Ваши Документы всегда при вас🔥 Высокие заработок 💰💰 По всем вопросам обращайтесь Whatsapp, Telegram, Viber… Подробнее »
🇦🇪ОАЭ | ДУБАЙ | DUBAI🇦🇪 ————— 18-30 лет Тур от 1 месяца От 7000$ за 1 месяц Проживание в самых дорогих районах — JBR, MARINA, PALM — по 2 девушки ————— Club System (приличные заведения) ⚡️Не путать с Москвой и Кэпитол 1h -200$ 2h-3h — 300-400$ ————— Фотосессия не нужна, максимально безопасно Билеты кредитуем, делаем визу и страховку… Подробнее »
🇦🇪🇦🇪 Дубай 🇦🇪🇦🇪 Сказочный Дубай приглашаем девушек на работу в Дубай аппаратаменты Работа incall outcall 💰💰 Высокий заработок 💰💰 Своя высокая база клиентов 🌆🌆Тур от 30 дней 🌆🌆 🥰 Русскоязычный менеджер на связи 24/7 🥰 Работа 50/50 🌹🌹 Чаевый и оплата за доп услуги 100% ваши (Высокий price)🌹🌹 Ваши документы всегда при вас 💃У нас нет штрафов 💃… Подробнее »
🔥 ПРИГЛАШАЕМ МИЛЫХ ДЕВУШЕК НА ВЫСОКООПЛАЧИВАЕМУЮ РАБОТУ В ДУБАЙ. В НАШЕМ АГЕНСТВЕ ВАС ЖДУТ ВЫСОКИЕ ЗАРАБОТКИ! 🔥 💰Мы предлагаем высокооплачиваемую работу в эскорте в Дубае, ОАЭ. От Вас необходимо лишь желание зарабатывать и наслаждаться активной жизнью. 💰Кроме того, оплата расходов на поездки полностью наша обязанность – проживание,перелеты,виза! 🇦🇪DUBAI🇦🇪DUBAI🇦🇪DUBAI🇦🇪 ⭐️ НЕТ КАРАНТИНА, НЕТ ОГРАНИЧЕНИЙ, СВОБОДНЫЙ ВЪЕЗД ПО БЕЗВИЗУ ДЛЯ… Подробнее »
💎 Дорогие девушки! 💎 Приглашаем вас на работу в богатый, один из самых роскошных мегаполисов — Дубай! 🌉 ❗Приглашаем девушек со стран СНГ или тех, кто УЖЕ находится в DUBAI! 🇦🇪 Dubai 🇦🇪 Наши условия сотрудничества 🔥: 💫 Выгодные, честные условия (оплачиваем жильё 50/50 💫 Кредитация билетов ✈️ 💫 Система (50/50) 💫 Безопасность 💫 Поток клиентов по ВЫСОКОМУ… Подробнее »
🌹🌹Приглашаем милых обоятельных девушек на работу в Дубай аппаратаменты Работа в апартаментах incall outcall 💰💰Высокий заработок💰💰 Своя высокая база клиентов🔥🔥 🌃 Тур от 30 дней Работа 50/50 Русскоязычный менеджер на связи 24/7 Чаевые и оплата за доп услуги 100% ваши ( высокие price ) Ваши документы всегда при вас 💰💰Высокие стабильный доход Проживание в элитных аппартаментах в элитном… Подробнее »
🌴 ВАС ИНТЕРЕСУЕТ ВЫСОКИЙ ЗАРАБОТОК, ВЫ ОБЛАДАЕТЕ ПРИЯТНОЙ ВНЕШНОСТЬЮ…. ПРИГЛАШАЕМ ДЕВУШЕК18-30ЛЕТ НА РАБОТУ В ДУБАЙ ТУР 30 ДНЕЙ( НЕ МЕНЬШЕ) МЫ ГАРАНТИРУЕМ ВЫСОКИЙ ЗАРАБОТОК ЧАЕВЫЕ И ОПЛАТА ЗА ДОП.УСЛУГИ,100% ДЕВУШКЕ. РАБОТА В АПАРТАМЕНТАХ И OUTCALL.(НЕ КЛУБ.) РАБОТА 50/50, ПРОЖИВАНИЯ 800$,ОСТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ НАШИ. ПАСПОРТ ВСЕГДА У ВАС ПРИ СЕБЕ. ВОЗМОЖНО КРЕДИТАЦИЯ БИЛЕТА НА ВСЕ ИНТЕРЕСУЮЩИЕ ВАС ВОПРОСЫ ОТВЕТИМ: WhatsApp+79169557398… Подробнее »
🇦🇪🇦🇪 Дубай 🇦🇪🇦🇪 Дубай город мечты Приглашаем девушек на работу Дубай аппартаменты Работа incall outcall 💰💰 Высокие заработок 💰💰 Своя высокая база клиентов 🥰🥰Тур от 30 дней 🥰🥰 🌹 Русскоязычный менеджер на связи 24/7 🌹🌹 💰💰 Чаевый и оплата за доп услуги 100% ваши 💰💰 У нас нет штрафов Ваши документы всегда при вас Аппаратаменты в элитных районах… Подробнее »
Если ты давно искала безопасную работу с исключительно большим бюджетом и моментальными выплатами, то тебе к нам Предлагаю отдых с состоятельными мужчинами ☀️ моментальные выплаты ☀️ ТОЛЬКО ПРОВЕРЕННЫЕ КЛИЕНТЫ ☀️ конфиденциальность **** От тебя **** ☀️ всегда на связи ☀️ адекватное общение Пиши и начни уже сегодня) WhatsApp: +79285495184
Дубай! Дубай! Дубай! Срочно нужна девочка на темы на КАЖДЫЙ день!!! Клиенты все постоянные, проверенные! Оплата ВЫСОКАЯ — от 2тыс долл за сутки!! Пиши скорее в вотсапп по номеру , который указанный выше.
✅Мы — опытное агентство по эскорт сопровождению; ✅Огромная база клиентов; ✅Высокий доход от $3000 в сутки; Темы КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! ✅100% безопасность; От нас : -Дружелюбные операторы ,поддержка с вами 24/7; -Состоятельные клиенты; -Постоянные мажорные темы; -Полная конфиденциальность и твоя безопасность; От вас : -Стремление хорошо зарабатывать, трудолюбие; -Хорошая внешность и фигура; — 18+; -Адекватное поведение и опрятность; Пишите… Подробнее »
ТУСОВКИ у шейхов в Эмиратах!!!🔥🔥🔥 Куколки, сделали для Вас гайд по тусовкам! Набор актуален всегда! Нужны стройные красотки до 25 лет, от 165 см. ✅МАНСУР! БЮДЖЕТ: $1500 день! Имиджевые тусовки! Показываем напрямую! Детали ✅ХАЗА! БЮДЖЕТ: $10000 за 2 недели! Детали ✅ САУДИ! Бюджет: $3000 в день! Детали ✅ ХАМДАН! БЮДЖЕТ: 200$ в день! Детали ✅ СУЛТАН! БЮДЖЕТ: 20… Подробнее »
Требуются девушки на работу в Дубае НА АПАРТАМЕНТЫ! Мы гарантируем высокий заработок: — 30 минут: 130$ — Час: 200-270$ — Outcall: 300$ Чаевые и оплата за доп услуги 100% девушке. ТРЕБОВАНИЯ: Возраст: 18-30 лет Тур от 30 дней (не менее) Работа в апартаментах и outcall Хорошие апартаменты в центре города (вся инфраструктура в шаговой доступности) Собственная, высокая клиентская… Подробнее »
Мой опыт ➕ твоя привлекательность 🔜 БОЛЬШИЕ СУММЫ📌 ✅Я забочусь о своих девочках, гарантирую: ✅Полную конфиденциальность и безопасность ✅Качественную рекламу ПО ТИПАЖУ (не твои фото) ✅Доход от 1000$ за тему ✅Удобный график ✅Помощь 24/7 ⭕️Главный критерий отбора желание зарабатывать
От тебя требуется: Опрятность, модельная внешность Возраст от 18 до 30 лет Фотографии студийного плана Мы предоставляем выезды в отели и рестораны лакшери сегмента Большую базу vip клиентов Заработок от 3000$-7000$ в день
Если ты амбициозная, с огромным желанием зарабатывать на темах в Дубай, то, я могу тебе предложить такую возможность : Работа по темам Круглосуточная связь с агентом по темам и менеджером Заработок от 1000$ / день чистыми Индивидуальный график, который подбирается исключительно под тебя Полная конфиденциальность , работа без засвета От тебя требуется : Желание зарабатывать, амбициозность, умение подать… Подробнее »
Девушки кто в Дубаи? Есть актуальные темы Сотрудничая со мной у тебя будет ➖ Самый большой гонорары и уровень безопасности ❗ ЗАРАБОТОК ОТ 3000$ ДОХОДУ НЕТ ПРЕДЕЛА ❗ ➖ РАБОТА УЖЕ СЕГОДНЯ ➖ Только выезда в LUX отели ➖ Заказы в удобное для тебя время ➖ Только проверенные мужчины ➖ Для меня прежде всего важна БЕЗОПАСНОСТЬ и твой… Подробнее »
Высокооплачиваемая работа для девушек в Абу-даби
Возможно телевизионная пропаганда, или у нас какие-то скрытые древние корни с арабами. Но по какой-то причине почти у каждой девушке желание зарабатывать в странах Азии, в плане безопасности самая опасная часть света.
Но всегда публикуются объявления предприимчивым менеджером который всегда готов предлагать работу в клубах на выгодных условиях.
Приглашаем девушек на работу Дубай эскорт моделью:
Ежедневные выплаты.
Расход и доход делим 50 на 50 с агентством.
Щедрые чаевые и доп услуги остаются моделям.
При этом постоянно требуются девушки в поиске работы. Подобных предложений больше всего можно найти по первой ссылке ниже на доске объявлений.
Работа в арабских эмиратах отзывы девушек которые работали в Дубае
Но я бы не торопилась с выводами, потому что эскорт работа в Дубае очень часто бывает опасна. Советую почитать по второй ссылке девочку которая попала там в передрягу.
Отзыв с фото, видео и аудио!
Плюс прочитай там о ферме, это самый безопасный способ как найти работу в ОАЭ.
Роскошная жизнь в ОАЭ — это мечта для многих молодых красавиц. Если вы привлекательны и уверены себе, ваше желание жить в богатой арабской стране может воплотиться в реальность.
Работа для девушек в Дубае — это отличные условия класса люкс и высокий заработок с приятными бонусами и дорогими подарками от поклонников.
Среди вакансий для девушек в Дубае — работа в эскорте, в ночных клубах, на вечеринках шейхов, в массажных салонах, а также другие выгодные предложения. Заработок в сфере досуга и развлечений подходит тем, кто активен, уверен в себе и излучает обаяние.
Трудоустроиться можно без образования и опыта, главное — это симпатичная внешность, дружелюбный характер и желание зарабатывать большие деньги.
Укажите в анкете свои параметры и добавьте несколько фотографий.
Вас ждут выгодные предложения от работодателей, если:
Вам от 18 лет;
Вы привлекательны и выглядите ухоженно;
Любите общаться с людьми и умеете нравиться мужчинам.
Стоит ли ехать девушкам на работу в Дубай
Один из крупнейших городов на побережье Персидского залива славится своими роскошными магазинами, современной архитектурой, фешенебельными ресторанами и ночными клубами.
Визитная карточка этого региона — уникальный сверхвысотный небоскреб:
Бурдж-Халифа высотой 830 метров;
Дата основания: 9 июня 1833 года;
Площадь: 35 км²;
Местное время: GMT+4;
Население: 3,4 миллиона человек;
Средняя стоимость номера в отеле:
В трехзвездочном — 42 €;
В пятизвездочном — 164 €;
Выбирая для себя работу в клубах Дубая, девушка будет находиться в среде самых обеспеченных мужчин мира. И это не преувеличение!
Элитные пляжные курорты Jumeirah Beach, Bvlgari Resort Dubai, Madinat Jumeirah, One&Only The Palm привлекают сюда шейхов, богатых жителей ОАЭ и состоятельных туристов из других стран.
За один только тур в Эмираты вы сможете заработать от 20 000 долларов, а в день будете получать гораздо больше, чем за месяц в обычном офисе.
При этом работа девушки в Дубае совсем не похожа на привычные трудовые будни с их скучными обязанностями и офисной суетой.
При заключении контракта вам будет предложен свободный график и удобные выходные. Это позволит работать всего 2–6 часов в день, а в остальное время — отдыхать на пляже, путешествовать, заниматься шопингом и посещать салоны красоты.
Работая в таком режиме, вы не будете уставать, почувствуете себя расслабленной, женственной и свободной.
Счастье, когда не надо никуда не торопиться, можно забыть о серости и бытовой рутине — их вам заменит яркое солнце и лазурное море. Жизнь-мечта, о которой грезят тысячи соотечественниц. И для вас она вполне реальна!
Перспективы работы в ОАЭ
Вакансии в Дубае — это шанс для девушек стать успешными и финансово независимыми леди. Среди предложений работодателей есть как связанные с временным пребыванием в Арабских Эмиратах, так и те, которые подразумевают постоянное проживание.
Чтобы впервые познакомиться со страной и расширить кругозор, а также подзаработать во время каникул или отпуска, удобно выбирать оплачиваемые командировки. Их длительность обычно от 2–7 дней до 3–4 недель.
На работе в Дубае девушки получают высокую зарплату, благодаря которой можно позволить себе всё:
Через неделю приобрести новенький iPhone;
Спустя месяц сделать дорогую пластическую операцию груди или ягодиц;
В течение полугода купить себе модный люксовый автомобиль;
Через 1–2 года обзавестись собственным просторным жильем в престижном районе.
В Арабских Эмиратах сбываются все самые яркие мечты!
Вы можете уже сейчас заполнить анкету и получить высокооплачиваемую работу для русскоговорящих девушек в Дубае. Выбирайте желаемую вакансию и будьте уверены в своем будущем успехе.