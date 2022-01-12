Некоторые девушки оказываются в затрудненном положении, из-за того, что у их партнера слишком большой пенис. Средний размер полового члена у мужчин составляет около 13 см, глубина женского влагалища столько же. На этой странице изложены советы для девушек что делать если у парня большой член!

Но бывают мужчины, у которых длинный член достигает длины 18 и более сантиметров. Стоит отметить что здоровый член это не обязательно длинный. Иногда бывает не столько длинный, но толстый пенис.

В таком случае женщина может столкнуться с тем, что ввод пениса во влагалище будет болезненным. Плюс последующий секс может причинять боль шейки матки. Когда пенис меньше глубины влагалища, он не достает до туда, из-за чего не возникает дискомфорта. Поэтому женщина немного теряется, если у мужчины половой орган длиннее глубины влагалища. Из-за этого секс может стать болезненным.

В таком случае существует несколько способов, с помощью которых можно сделать секс без боли!

Что делать если у парня слишком широкий член?

1. Для начала необходимо подсказать мужчине, что нужно уделить больше внимания на предварительные ласки. Рекомендуется заниматься этим в течение 10 минут, чтобы у женщины смог удлиниться вагинальный канал. Также прелюдия помогает выработать смазку, из-за чего женщина будет получать только приятные ощущения, а не чувствовать боль во время секса.

Поэтому первые 10 минут лучше целоваться и ласкать клитор девушки, чтобы она как можно лучше возбудилась. Также можно воспользоваться специальными секс игрушками для увеличения полового возбуждения.

2. Вначале во время занятия сексом не стоит торопиться, чтобы не причинить боль своей партнёрше. Проникновение большого члена довольно некомфортно. Поэтому нужно определённое время на то, чтобы влагалище немного привыкло. Если не соблюдать аккуратность, можно случайно разорвать влагалище!

В результате у неё пропадёт полное желание заниматься сексом в дальнейшем!

3. Лучше не жалеть смазки на водной основе, чтобы женщина не испытала болезненных ощущений от проникновения. Естественной смазки может быть мало, поэтому лучше купить лубрикант в аптеке перед романтическим вечером. Перед тем как вставить свой член в вагину, следует обильно смазать смазкой, чтобы было скольжение.

4. В магазинах для взрослых можно найти специальные ограничители, которые надеваются на мужской половой орган. С помощью такого средства можно ограничить глубину проникновения члена во влагалище. Это и мужчине позволит расслабиться и насладиться занятием сексом. А не думать постоянно о том, чтобы случайно не навредить партнерше. При этом есть специальные кольца, имеющие приспособления для стимулирования клитора.

5. Если женщина нервничает, то стенки влагалища будут сокращаться, из-за чего будет сложнее. Поэтому нужно сделать все, чтобы девушка расслабилась и получала удовольствие. Может помочь глубокое дыхание, чтобы привести девушку в норму. А также просмотр порно видео.

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6. Для пар, где у мужчины слишком большой член подойдут такие позы, при которых девушка может контролировать глубину проникновения. Либо член вводить не слишком глубоко.

Например: ложки, наездница или поза сзади. В позе «сзади» женщина лежит на животе, а мужчина располагается позади нее.

В таком случае влагалище девушки имеет большую длину. Позиция «ложки» также предполагает контакт со стороны спины девушки. Но из-за ягодиц мужчине трудно полностью засунуть член в девушку.

7. Довольно действенным способом, который поможет при занятии с сексом с мальчиком, у которого большой писюн. Перед началом секса нужно договориться о том, что будет специальное слово. Которое будет означать прекращение полового акта, если девушке станет больно. В таком случае можно будет вовремя остановиться.

8. Если девушке не нравится много заниматься сексом, то она может сделать минет своему любимому. Как сосать большой член, советую узнать прочитав эту пошаговую инструкцию.

Так как у парня большой размер, то ей следует использовать руки для стимуляции мужского достоинства. Таким образом, есть довольно много способов сделать секс приятнее, даже если слишком толстый член у парня.

Что делать если у парня слишком большой член?

Прежде всего в первую очередь советую прочитать как заниматься сексом и получать максимум кайфа. Если ты не фригидная и тебе нравится трахаться. Тогда проще всего. Главное уделить внимание и сильно возбудиться от предварительных ласк. Цель чтобы ты текла и сильно хотела секса.

Как только завелась до головокружения, можешь позволить партнеру переходить к вагинальному сексу. В этом состоянии большой член больно тебе не сделает 100% можешь быть уверена.

Если у мужа большой член, естественно должен быть секс без презерватива, иначе резина тебе там всё натрёт. В случае случайный порыв страсти с незнакомцем, убедись хотя бы визуально что там не течет с конца.

Чтобы убедиться, можно под видом продолжения предварительных ласк поглаживать через штаны возбужденный пенис. Потом проявив инициативу достать наружу, обхватив в ствол пениса начать водить вверх-вниз чтобы закатилась крайняя плоть. Как правило. При наличии венерических заболеваний увидишь выделения и специфический запах.

В случае когда партнер здоров или ты ему доверяешь, если у парня большой размер однозначно лучше заниматься любовью без презерватива!

Как ввести большой пенис без боли

Важно! Только после того как сильно возбудилась и течешь, можно приступать к пенетрации. Если половой партнёр старше и опытный, скорее всего вставит член не причиняя боли. Даже при самом сильном возбуждении ввод пениса во влагалище требует сбросить темп и медленно входить в тебя.

Мне всегда удобнее начинать половой акт с мужчиной владеющим огромным достоинством:

Миссионерская поза + подложить подушку под попу.

Миссионерская сидя на тумбочке или столе.

Догги стайл максимально прогнувшись.

Даже если инициатива в руках партнера ты тоже можешь в этом принять активное участие. Например, поддаваясь встречу делай круговые движения тазом как будто закручиваясь на толстый пенис. Это не только будет безболезненно, но еще и доставит приятные ощущения!