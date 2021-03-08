Как заниматься сексом девушке

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В интернете можно найти миллион статей где изложена любая инструкция. В том числе как заниматься сексом, даже так… Большинство из них не о чем, очередной набор слов от копирайтеров, некоторые по своему полезны. В каждой из них сделан акцент непосредственно на технические моменты. С моей точки зрения, каждая сама к этому придет, по скольку это заложено природой. По этому, уделила минимум внимания.

Но не увидела нигде чтобы упомянули о самом главном — как правильно трахаться без последствий для репутации. К примеру мое поколение, выросло без онлайн уроков как заниматься любовью. Просто брали и делали… Но часть моих одногодок наступили при этом на очень не приятные грабли.

На этой странице последовательно перечислю все этапы для полноты картины.

Здесь поделюсь точкой зрения как безопасно совершить половой акт при этом расслабится и получать максимум удовольствия. А главное, чтобы после секса минусы не имели шанса быть.

В самом начале коротко обозначу свою позицию в этом вопросе, которой придерживаюсь я, многие мои знакомые. Суть заключается в том что секс должен приносить максимальное наслаждение. Ты не должна ограничивать свои фантазии и желания, только так можно по-настоящему получать удовольствие.

Но при этом, с ранних лет надо быть умной и не оставить шансов дебилам портить тебе настроение. Для этого никто кроме тебя не должен знать подробности своей интимной жизни! В первую очередь подружки. Кроме них, не торопись доверять мужчинам. К сожалению, в обществе доминируют подлые люди.

Что значит заниматься сексом для девушки

Прежде всего коротко перечислим настолько важно наличие сексуальной активности для женщины. Соответственно станет ясно и понятно чем полезен секс для здоровья.

Во-первых: регулярный секс положительно влияет на настроение. Обычно когда долгое время отсутствует интимная близость (недотрах), девушка становится агрессивной и нервной и злой как овчарка. Сразу же ответ на вытекающий вопрос: как часто можно заниматься сексом? У каждой это индивидуально, делай ветер пока не удовлетворишь желание.

Во-вторых: мужчины очень ценят женщин которые реально обожаю это дело. Неоднократно наблюдала ситуацию когда с виду невзрачная девушка пользовалась огромным успехом среди мужиков, благодаря знаниям как делать секс.

Регулярные сексуальные занятия любовью благодаря которым вырабатывается гормон который отвечает за счастье.

Поверь, если тебе дано от природы и нравиться трахаться, это твой джокер, используй его правильно!

Начни правильно воспринимать секс

В первую очередь надо помнить самое главное правило: ты должна быть собой и любить секс. Если присутствует страх, брезгливость другое отрицательное отношение к половой связи, это надо исправить. Ничего сложного здесь нет. Надо просто чтобы на подсознание это вызывало положительные эмоции без стеснения или страха.

По идеи ты сама к этому придешь без всяких медитаций и само убеждения. Например, у меня первый секс был в 15 лет. И честно говоря, меня особо долго уговаривать не пришлось. Если отсутствует влечение и желание — не торопись. Значит стоит отложить занятие сексом чтобы не закончилось болезненным половым актом.

Обычно, любопытные или влюбчивые когда еще не готовы заниматься сексом с любимым парнем, идут на уступки соглашаясь сделать минет, как альтернативу. Тоже как вариант вполне сойдет. Главное, относится ко всему положительно и выбирать адекватных партнеров.

Перед тем как заниматься сексом

После этого, нужно настроиться на позитив, и априори должна любить секс и возбуждаться. Кроме того, когда дойдет до дела, тебя не должно ничего удивить или сбить с толку.

Например, некоторые неадекватно реагируют на половой член, пугаются или смущаются… Этого не должно быть Мужской член — должен возбуждать и нравится тебе! Особенно это важно чтобы, научится делать минет на 5+, данное умение огромный плюс перед мужиками.

Как вариант, чтобы понять мужскую сексуальность и внимательнее изучить пенис, смотри порно видео как люди занимаются сексом. Как только иногда появляется возможность и настроение располагает, просматривай разные ролики. Заодно увидишь и узнаешь для себя нечто новое и возьмешь на заметку, что хочешь попробовать.

Тем более что порно сайты где можно смотреть онлайн видео бесплатно в избытке есть. На этом первый этап, который заключается в психологической подготовке можно считать завершенным. Как только сексуальные фантазии будут тебя только заводить без плохих эмоций, можешь считать что ты успешно справилась с задачей.

Обрати внимание, если получилось морально настроится на эту волну, считай что выполнено более половины дела. Если присутствует реальное желание трахаться, всё будет супер, можешь не сомневаться и минуты! Думай с кем трахаться Только после выполнения первого шага, избавившись от комплексов и мысль об этом не вызывает страх и негатив можно переходить ко второму этапу.

Где можно заниматься сексом

В отличие от предыдущего теоретического задания, здесь ожидает практика. Прежде всего тебе придется определиться с партнером, это принципиально важный момент к которому стоит подойти максимально ответственно. Кроме того что сексуальный партнер должен нравится, ты должна ему доверять чтобы в постели расслабиться и делать всё что хочешь без капли стеснений.

В этом случае бывает два варианта:

Должна заняться сексом с любимым человеком которому доверяешь на 110%. Заняться сексом без парня в другом городе.

Если получается первый пункт, отлично. Но здесь важно делать поправку, что нельзя всем подряд верить. Особенно раннем о возрасте 16-18 летним подросткам у которых напирают гормоны и ветер в голове.

Когда я была малолеткой, на этом обожглись 3 знакомых девочки, которым после первого секса, возлюбленный подсунул свинью. И главное, что все ситуации идиотские, тем не менее приятного мало.

Одноклассница встречалась с мальчиком около полугода. После того переспала с ним, после чего весь район знал процесс вплоть до самых мелких подробностей. Учитывая что история была в 9 классе, подобная популярность была не в её пользу.

Второй случай аналогичный первому, только этот еще додумался на телефон или скрытую камеру снять.

Еще одна, из соседнего дома, нравился ей парень на 3-4 года старше, но из-за стеснения даже не общалась с ним. На какой-то праздник, они всё-таки разговорились. И она ему дала как мальчику который давно нравится, а он на следующий день рассказал что, трахнул шалаву. Поэтому, очень важно с кем заниматься сексом. Чтобы не наступить на грабли как эти девочки.

Почему лучше заниматься сексом с другим мужчиной

Если ты абсолютно умеешь контролировать похоть и не тянет на разврат, тебе повезло При этом тебя удовлетворяет заниматься сексом с мужем и этого вполне достаточно. Но есть и другая категория девушек, особенно которые только начинают познавать свою темную интимную сторону.

Некоторых, парень не удовлетворяет в сексе, и начинают искать варианты как чаще заниматься сексом. Если речь о представительницах прекрасного пола которые находятся в подростковом возрасте, такие поиски среди знакомых, могут испортить репутацию.

Заниматься сексом нормально и проще всего со взрослым мужчиной. Но не стоит расслабляться и доверять людям. Поэтому, выпив спиртного в компании знакомых, лучше иди домой, если есть сомнения в себе.

В случае, если появилось хроническое желание перепихнуться, лучше используй безопасную схему, где девочки занимаются сексом без риска для репутации. Лучше всего отрываться в чужом городе где тебя никто не знает.

Надежный мужчина для секса в своем городе

Не всегда есть возможность оказаться в другом городе. Если решила пуститься во все тяжкие у себя дома, делай это не с местными мужиками. В каждом городе есть отели, в которые ежедневно селятся разные туристы и командировочные мужчины. С которыми завести одноразовые сексуальные отношения безопаснее всего.

К тому же, секс со взрослым мужчиной имеет ряд преимуществ. Например, там уже есть огромный опыт благодаря которому тебе проще будет понять как научиться сексу. И реализовать без комплексов любые эксперименты во время секса.

В идеальном варианте, это иностранцы. Следуя этой схеме сколько нужно заниматься сексом, столько и занимайся в любом формате и ничего не стесняйся! Если есть желание и подвернулась такая ситуация, можешь реализовать свои сексуальные фантазии, без колебаний.

Только запомни одно самое важное правило! Это всего лишь случайные партнеры которых можно использовать в своих целях. Не вздумай с ними играть в любовь и подпускать близко к себе. Этого категорически не советую делать!

Во время подобного знакомства НЕ НАДО:

Называть реальное имя.

Любые настоящие данные.

Меняться номером телефона.

Лучше всего, наоборот невзначай по ходу общения путать следы. Например, что ты тоже в гостях здесь, Сказать что замужем или серьезные отношения с очень ревнивым парнем. Кстати наличие отношений и любимого человека, как правило, еще больше заводят незнакомых любовников.

P.S

В завершении, подведу итог. По прежнему, убеждена что как правильно заниматься сексом в первые даже, лучше тебя никто не знает. Главное наличие желания и не боятся проявлять инициативу если надо. И конечно же эксперименты, любые какие захочешь, главное помни чтоб не связаться с гнилыми людьми.